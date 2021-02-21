السجن المؤبد لعامل زراعي متهم بقتل آخر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الأحد، "م.ص.م"، 27 عامًا، عامل زراعي، بالسجن المؤبد "غيابيًا"؛ لاتهامه بقتل "م.ح.إ"، عامل، في القضية رقم 5438 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد طعن المتهم للمجني عليه، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

توصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى أن المتهم تقابل مع المجني عليه، أمام معرض سيارات، ودار حوار بينهما لمدة دقيقتين، ثم نزع الأول سلاح أبيض "سكين" من ملابسه، وطعن الأخر عدة طعنات نافذة في الصدر، أودت بحياته في الحال، ولاذا بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، أظهرا تورط المتهم في ارتكاب الحادث.

وبتقنين الإجراءات، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: حازم عبدالفتاح الشناوي، والسيد عباس السيد، وسكرتير الجنايات، السيد الوزيري.