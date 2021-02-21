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وزير داخلية الوفاق الليبية ينجو من محاولة اغتيال

فتحي باشاغا - ارشيفية
فتحي باشاغا - ارشيفية
طرابلس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:23 م
نجا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين بمنطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موكب الوزير باشاغا تعرض لوابل إطلاق نار، وتم الرّد علي مصدر النيران وقتل أحد أفراد المجموعة المهاجمة.

وأضاف ذات المصدر انه تم القبض علي باقي الافراد في ذات السيارة المهاجمة التي تتبع وزارة الداخلية وتحمل ملصق قسم الدعم والإستقرار التابع للوزارة.

من جانبه، أكد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي نجاة باشاغا، بينما اصيب أحد حراسه جراء الهجوم من سيارة مصفحة.

وقال الهاشمي إنه تم مطاردة السيارة المهاجمة والقبض على شخصين فيها وقتل ثالث.

كما أكد مستشار وزارة الصحة أن باشاغا بخير ولم يتعرض لأي إصابة.

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