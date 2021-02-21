أسامة كمال: مصر الملاذ الآمن للصناعات والتجارة مع توفير المناخ الملائم للمستثمرين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن «مصر ستبقى الملاذ الآمن للصناعات والتجارة طالما توفر المناخ الملائم والمناسب للمستثمرين»، مشيرًا إلى الحاجة للتفكير بشكل جاذب للاستثمارات الأجنبية، وخاصة في ظل الظروف السلبية لجائحة كورونا.

وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، خلال اجتماعه مع مجموعة من المسؤولين اليوم.

وأشار إلى أن الرئيس طالب بالمزيد والأفضل لأن قناة السويس تستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك، فضلًا عن أن المنطقة الاقتصادية تحتاج إلى عمل كثير وتفكير خارج الصندوق.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.