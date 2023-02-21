رئيس الأركان العامة التشيكي: الحرب مع روسيا ليست مستحيلة

قال رئيس الأركان العامة التشيكي كاريل شيكا، في براغ اليوم الثلاثاء، إن الحرب في أوكرانيا من المحتمل أن تتصاعد إلى حرب في أوروبا بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال شيكا، إن هذا "غير مستحيل"، محذرا أيضا من أن جيش بلاده المحترف غير مجهز لهذه النتيجة.

وأكد شيكا، البالغ من العمر 48 عاما، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التشيكية، أنه لابد من تعويض النقص في جميع المجالات، من القوة النارية للقوات إلى تحرك المدفعية إلى مسائل اللوجستيات وهياكل القيادة.

وأضاف شيكا أنه في حالة وجود تهديد مباشر بالحرب، فإن التعبئة ستكون حتمية.

واتهمت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، في كلمة ألقتها أمام قيادة الأركان العامة، الحكومات السابقة "بالنوم" في مجال الدفاع خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقالت تشيرنوخوفا "نحن بحاجة إلى جيش للقرن الحادي والعشرين".

وجمهورية التشيك عضو في ناتو منذ عام 1999. ومنذ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2004، أصبح لديها جيش محترف يضم حاليا حوالي 27 ألف جندي نشط.

وتعد جمهورية التشيك من الدول الرئيسية التي تدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وقد قدمت إلى كييف مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو (213 مليون دولار) منذ بدء الحرب في 24 فبراير من العام الماضي.

وقدمت شركات الدفاع المزيد من السلع بقيمة تزيد عن ملياري يورو.