صحيفة: الهلال مهدد باللعب خارج السودان بسبب الأهلي

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وإدارة الهلال السوداني، قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب ما حدث في مباراة الفريقين من اعتداءات وتجاوزات يوم السبت الماضي في بطولة إفريقيا.

وخسر الأهلي في أم درمان أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-0، باللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

صحيفة الراكوبة السودانية أشارت اليوم الثلاثاء، أن عيسي سما عضو لجنة الانضباط بالكاف صرح بأن مراقب المباراة أوصى في تقريره بحرمان الهلال من ملعبه وخوض مبارياته المقبلة في البطولة خارج السودان حال تكرار التجاوزات التي وقعت أمام الأهلي.

كما صرح عضو لجنة الانضباط أن الأحداث التي جرت من مسئولي الهلال مرفوضة تماما وأن والقرارات قد تصدر قبل انطلاق الجولة الثالثة".

وكان الأهلي قد تقدم صباح أمس الإثنين بشكوى للكاف ضد الهلال، بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات، قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي، إذ أوضح النادي أنه أثناء المران الوحيد، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذفوا الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف، كما شهدت المباراة حضور ألف مشجع، رغم قرار الكاف بإقامة المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرًا لعدم توافر شروط السلامة.