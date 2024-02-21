قصر السينما ينظم دورة في الدراسات السينمائية الحرة

يقيم قصر السينما بجاردن سيتي دورة في الدراسات السينمائية الحرة، وذلك ضمن برامج التدريب والدراسات الحرة التي تنظمها هيئة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تبدأ الدورة محاضراتها اعتبارا من الأحد 3 مارس المقبل، حيث أتاحت إدارة القصر التسجيل بالدورة في 11 فبراير الجاري، على أن تستقبل طلبات المشاركة حتى تاريخ انعقاد الدورة.

تتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، التصوير، المونتاج، الإخراج، والديكور، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين من أبرزهم د. أشرف محمد، ود. مختار يونس، ود. مروة عزب، ود. حسين بكر، ود. يسري المناديلي، ود. ضياء الدين جابر، والمخرجين أشرف فايق، وعادل عوض، وعصام حلمي، وفخر الدين نجيدة، والمونتير السينمائي حسام المحفوظي، ومدير التصوير زايد نايف وغيرهم.

وتأتي الدورة في ضوء اهتمام فصور الصقافة بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال، حيث تقام بإشراف الادارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك من خلال إدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، وتنفذها قصر السينما برئاسة سهام بحر.