ممثل روسيا أمام العدل الدولية: الأوضاع في غزة وصلت إلى مستوى كارثي غير مسبوق

قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، إن حق الشعوب في تقرير المصير أحد الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الحصول على هذا الحق وإقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف خلال كلمة، أمام محكمة العدل الدولية، مساء الأربعاء، أن «إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية، وأن تسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة»، مشددًا على أن «الأمر يعني بالضرورة إنهاء الاحتلال».

وأشار إلى أن «الاستيطان الإسرائيلي بمثابة خرق لوقائع على الأرض تعود لعام 1967، وأدت إلى تقلص كبير في مساحة الأراضي الفلسطينية»، منوهًا أنه «يقوض بشكل كبير الحل التفاوضي».

وذكر أن «عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتجاوز 700 ألف الآن»، محذرًا من أن «الوضع يتفاقم في الحرب الإسرائيلية على غزة، التي صارت منطقة أعمال عدائية كثيفة وصلت إلى مستوى كارثي غير مسبوق».

وأكمل: «رأينا تصريحات في الحكومة الإسرائيلية تحث على استئناف الاستيطان في غزة، وخلال مؤتمر للاستيطان دعا وزراء حكومة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة وقدموا خرائط لـ21 مستوطنة».

ولفت إلى أن «الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية يعد انتهاكًا للقانون الدولي، وفقًا للرأي الاستشاري للمحكمة، ويتنافى مع مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل سكان الأراضي المحتلة».