تقرير: القوات الإسرائيلية اعتقلت 7150 فلسطينيا من الضفة منذ أكتوبر الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 7150 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.



وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كل الفئات، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبها، إلى جانب اقتحامات منازل أهالي المعتقلين، التي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".



ووفق البيان "اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم ستة أطفال من بلدة عابود برام الله، وطفل من بيت لحم، ومعتقلون سابقون"، لافتا إلى أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين ومخيمها حيث طالت ثمانية مواطنين، التي شهدت يوم أمس عدوانًا واسعًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، وأريحا، والخليل، وبيت لحم، وطوباس، والقدس".



وأشارتا إلى أن "المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا".