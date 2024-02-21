جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تعرض أفيخاي أدرعي لمحاولة طعن قبل شهر

ذكر إعلام عبري، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تعرض لعملية طعن قبل شهر.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، بأن أدرعي تعرض لمحاولة طعن قبل شهر، حيث حاول منفذ عملية الدهس في رعنانا طعنه.



وزعمت الإذاعة أن الأسير الفلسطيني أحمد زيدات، الذي نفذ عملية الدهس في رعنانا قبل شهر، كان ينوي طعن أدرعي، والذي كان يتواجد في مطعم مجاور.



وفي 15 يناير الماضي، قُتلت امراة إسرائيلية وأصيب 20 على الأقل، وصفت حالة بعضهم بالحرجة والخطيرة، بعد عملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة رعنانا وسط الأراضي المحتلة.



وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.



وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.