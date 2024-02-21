سول: حالة من التوتر في مستشفيات رئيسية بكوريا بعد تقديم 70% من الأطباء استقالاتهم

ظهرت علامات التوتر في الخدمات الطبية التي تقدمها خمسة مستشفيات شاملة في سول، حيث تم تقليل العمليات الجراحية المقررة أو تأجيلها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاربعاء.

ويأتي ذلك بعد أن قدم أكثر من 70% من الأطباء المتدربين والمقيمين استقالاتهم، احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب مع إصدار الحكومة أمرا لنحو 6 آلاف طبيب بالعودة إلى العمل.

وتزايدت المخاوف مع مسار تصادمي بين الأطباء والحكومة بشأن خطة توسيع حصص الالتحاق بكليات الطب بواقع 2000 مقعد بدءا من العام المقبل، مما يمثل ارتفاعا حادا من 3058 مقعدا في الوقت الحالي.

وأفادت تقارير بأن المستشفيات الخمسة الكبرى في سول ألغت أو أجلت العمليات الجراحية المخطط لها مع توقف الأطباء المتدربين والمقيمين عن العمل.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة، بارك مين-سو، للصحفيين إن ما مجموعه 8816 طبيبا متدربا ومقيما، أي ما يمثل نسبة 71.2% من إجمالي عددهم، قدموا استقالاتهم حتى يوم أمس الثلاثاء، من بينهم 7813 غادروا أماكن العمل.

وأوضح بارك إن الحكومة أمرت 6112 طبيبا متدربا ومقيما بالعودة إلى العمل، وتلقت الوزارة حتى الآن 92 شكوى فيما يتعلق بالاستقالات الجماعية للأطباء المتدربين والمقيمين.