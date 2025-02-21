رغم تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في ارتفاع درجة حرارته وأثرت على صوته، التزم الفنان علي الحجار بإحياء احتفالية "عيد الحب"، التي أقيمت مساء أمس على مسرح البالون، بالتعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام، حيث نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة عبر قنوات "الفضائية المصرية"، و"الثقافية"، و"نايل لايف".

الحفل، الذي قدمته الإعلامية آيات أباظة، جاء برؤية وإخراج مسرحي للفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فيما أخرجه للتلفزيون إبراهيم السيد.

وحرص علي الحجار، فور صعوده إلى خشبة المسرح، على تقديم اعتذار للجمهور عن تأثر صوته، مؤكدًا أنه كان ينوي الاعتذار عن الحفل بسبب مرضه الشديد وارتفاع درجة حرارته، إلا أن احترامه للجمهور الذي التزم بالحضور دفعه هو الآخر للالتزام بإحياء الحفل.

وبعد اعتذاره، قدم لجمهوره مجموعة من أشهر أغانيه، حيث غنى لأكثر من ساعة متواصلة، مقدمًا "ميدلي الانتصارات"، و"ياللعروسة"، و"جزيرة غمام"، و"زي الهوا"، و"مسألة مبدأ"، و"الزين والزينة".

وبدأت فعاليات الحفل باستعراض بعنوان "الحب كله"، احتفاءً بالذكرى الخمسين لكوكب الشرق أم كلثوم، من تصميم محمد قذافي، وتدريب ميدو ممدوح، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية عروضًا فردية "صولو" لأغاني "بعيد عنك"، و"للصبر حدود"، و"حيرت قلبي"، بينما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية استعراض "سيرة الحب"، وقام بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق كل من أميرة سعيد، وغادة آدم، ونهلة خليل، وهبة إسماعيل، وهبة محمد.