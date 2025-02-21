أعرب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول عن سعادته بانتقال عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عن طريق مانشستر سيتي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "انتقال عمر مرموش للدوري الإنجليزي؟ نعم، نأمل أن يكون هناك قريبًا العديد من اللاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف اللاعب المصري: "لدينا ثقافتنا، ولدينا العديد من اللاعبين الموهوبين، ويمكنهم اللعب على أعلى مستوى، لكننا نحتاج فقط إلى تغيير عقليتنا قليلاً والتكيف مع الثقافة الأوروبية".

وتابع: "الثقافة الأوروبية مختلفة تمامًا عن ثقافتنا.. أنا سعيد جدًا من أجل عمر مرموش، وآمل أن ينضم إلينا العديد من اللاعبين الآخرين".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "علاقتي بمرموش جيدة، إنه بمثابة الأخ الصغير. لقد أخبرته أنه إذا احتاج لأي شيء فأنا موجود دائمًا. لقد راسلنا بعضنا البعض عدة مرات، وكنا نتحدث دائمًا مع بعضنا البعض في معسكرات منتخب مصر.. علاقتنا جيدة".

يُذكر أن عمر مرموش كان قد انتقل لصفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وخاض مع الفريق 6 مباريات، أحرز خلالهم 3 أهداف، كانوا جميعهم في مباراة واحدة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.