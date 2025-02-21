كشفت نتائج الفرز الأولية لانتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر عن فوز المستشار أبو الحسين قايد بمنصب رئاسة النادي بالتزكية.

وبحسب نتائج الفرز الأولية التي حصلت عليها "الشروق"، فاز بمقعد المستشارين بالتصويت كل من المستشار شادي خليفة "مستشار"، والمستشار محمود محمد مرغني "نائب رئيس محكمة النقض".

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، فاز كل من: المستشار محمد صلاح "قاضٍ"، والمستشار محمد فاروق "رئيس محكمة".

وعلى مقاعد النيابة العامة، فاز كل من: المستشار رامي حسن "رئيس نيابة"، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع "رئيس نيابة".

وشهدت الانتخابات حضورًا مكثفًا من شباب القضاة، بعدما انطلقت في الساعة الـ10 صباح اليوم الجمعة، حيث زادت نسبة الحضور من القضاة عقب صلاة الجمعة لاختيار 6 أعضاء جدد بمجلس إدارة النادي، واستمر التصويت حتى الساعة الـ6 مساء، وجرى التصويت في الانتخابات من خلال 15 لجنة انتخابية.

تنافس في انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة 29 مرشحًا من المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة على مقعدين بمجلس الإدارة للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

وبالتزامن مع العملية الانتخابية، عقد نادي القضاة الجمعية العمومية العادية، وعُرضت خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شؤون القضاة.