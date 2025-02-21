ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بشأن بلينجهام

خسر ريال مدريد الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف لمباراتين الصادرة بحق لاعب وسطه الإنجليزي جود بلينجهام، بعد إهانته للحكم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، أن لاعب الوسط الدولي الإنجليزي تعرض للبطاقة الحمراء خلال الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها فريقه بنتيجة 1/1 مع أوساسونا يوم 15 فبراير الجاري بالدوري الإسباني.

وكتب خوسي مونويرا مونتيرو، حكم المباراة، في تقريره الأخير أن بلينجهام وجه له لفظا خارجا، وقرر الاتحاد الإسباني معاقبة اللاعب بإيقافه لمباراتين بسبب ما وصفته بإظهار اللاعب لعدم الاحترام للحكام والمسوؤلين في المباراة.

وعقب المباراة قال بلينجهام إنه لم يقصد إهانة الحكم ولكنه كان يوجه ذلك اللفظ لنفسه، حسبما أوضح.

وذكرت لجنة الاستئناف الخارجية أن ريال مدريد حاول إثبات أن طبيعة ما قاله اللاعب لم يكن ذو طبيعة مهينة أو هجومية، لكنها أوضحت أن ذلك لا يهم بسبب عدم إثبات أو تأكيد ما قاله بلينجهام على وجه الدقة.

وسيغيب بلينجهام عن مواجهة فريقه في الدوري أمام جيرونا بعد غد الأحد، وكذلك في مواجهة ريال بيتيس يوم الثاني من مارس المقبل.

وسيغيب بلينجهام أيضا عن مباراة الذهاب في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثالث في مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي في ملحق دور الستة عشر