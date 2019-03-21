مفوضة حقوق الإنسان بالخارجية الألمانية: القضاء على العنصرية هو الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية

أكدت مفوض الحكومة الألمانية الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيربل كوفلر أن القضاء على العنصرية والعداء هو الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية، لافتة إلى أن ألمانيا تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد العنصرية بجميع أشكالها، وكراهية الإسلام ومعاداة الأجانب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ50 لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وأضافت: "العنصرية هي ظاهرة عالمية متواجدة للأسف أيضا في ألمانيا والتي تفجر مشاعر الإقصاء والعداء"، مشيرة إلى أن الاعتداء الوحشي على مسجدين في كرايست تشيرش، بنيوزيلندا الأسبوع الماضي يدل على العنصرية والكراهية تجاه الأجانب.

وتابعت أن القانون يحظر أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل أو الجنس، لافتة إلى أن 179 دولة حتى الآن انضمت للاحتفال بهذا اليوم.