ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا جديدًا في تعاملات أمس الأربعاء، في ظل استمرار ضعف الدولار بعد إعلان لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواه الذي يتراوح بين 25ر2% و5ر2% دون تغيير.

وارتفع سعر الذهب بواقع 84ر6 دولار أي بنسبة 52ر0% إلى 30ر1314 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعدما ارتفع أمس الثلاثاء بمقدار 5 دولارات أي بنسبة 4ر0% إلى 50ر1306 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 12ر0 دولار أي بنسبة 78ر0% إلى 52ر15 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر البلاتين بمقدار 50ر12 دولار أي بنسبة 47ر1% إلى 868 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل.