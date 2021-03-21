مرشح المعارضة التشادية يبدأ حملته الانتخابية متعهدا بالسلام

تعهد ألبرت باهيمي باداكي مرشح المعارضة في تشاد بأنه في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، سيسمح للرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي إيتنو بالعيش في البلاد بسلام.

وجاءت تصريحات باهيمي باداكي أثناء مخاطبته أنصاره في الملعب الكبير إدريس محمد أويا من نجامينا، والذي لم يكن ممتلئا بالحضور، على الرغم من أنه كان محتشدا بالجمهور قبل خمسة أيام أثناء خطاب للرئيس المنتهية ولايته في الملعب نفسه.

وأكد باهيمي، الذي يقدم نفسه على أنه "مستقل" عن الحكومة والمعارضة الداعية إلى رحيل الرئيس، أنه في 11 أبريل المقبل سيتم هزيمة المارشال ديبي، إلا أنه سيتمكن من العيش في بلاده بكل الضمانات القانونية، مطالبا إياه بالتحلي بالشجاعة وقبول التداول السلمي للسلطة.

وأكد محللون سياسيون ومراقبون محليون وأجانب احتمال فوز ديبي بولاية سادسة في الدولة الواقعة وسط إفريقيا، والتي يقودها منذ انقلاب عام 1990، حيث حظرت حكومته على مدى الأشهر الماضية جميع مظاهرات المعارضة، وقامت الشرطة والجيش بتفريق أي محاولة للتجمع بعنف.

جدير بالذكر أن باهيمي تعرض للهزيمة من جانب ديبي في انتخابات عامي 2006 و2011 الرئاسية، وقد تولى منصب رئيس الوزراء من عام 2016 حتى عام 2018، حتى ألغى الرئيس المنصب ليتمكن من الإمساك بجميع السلطات التنفيذية.