 العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني - بوابة الشروق
الإثنين 21 مارس 2022 11:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة يوم الأول من يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة يوم الأول من يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي
د ب أ
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 10:43 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصره بالرياض مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (واس).

وبحث البرهان مع الملك سلمان بن عبدالعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تقويتها في المجالات كافة.

وسيجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مطلع في السفارة السودانية في الرياض أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني إلى السعودية الأربعاء الماضي قد "تم تأجيلها لوقت لاحق".

وأوضح المصدر، أن "التأجيل تم باتفاق بين الطرفين"، دون أن يكشف عن الأسباب.

ويشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، ، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك