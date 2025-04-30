 مسئولان أوكرانيان: كييف مستعدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن بشأن الموارد المعدنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولان أوكرانيان: كييف مستعدة لتوقيع اتفاق مع واشنطن بشأن الموارد المعدنية

كييف – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 4:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 4:49 م

تستعد أوكرانيا، لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة في واشنطن اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره مسئولان أوكرانيان رفيعا المستوى تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تفويضهما بمناقشة الأمر علنا.

وقال المصدران، إن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، موجودة حاليا في واشنطن من أجل التنسيق النهائي للتفاصيل الفنية للاتفاق.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأوكراني على نص الاتفاق في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ليتم بعد ذلك توقيعه من قبل ممثل حكومي مفوض.

وسيتطلب الاتفاق لاحقا تصديق البرلمان الأوكراني قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

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