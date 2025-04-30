كييف تعلن إسقاط 50 من أصل 108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تيليجرام، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 50 من أصل 108 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 108 طائرات مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها كورسك، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 11:30 اليوم الأربعاء، أسقطت القوات الأوكرانية 50 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا.

وأضاف أن 22 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون التسبب في أي عواقب سلبية.

وأفاد البيان، بوقوع خسائر في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك نتيجة للهجوم الروسي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح البيان، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.