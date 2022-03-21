الصين: الطائرة التي تحطمت في قوانغشي كان على متنها 132 شخصا

أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الاثنين، أن الطائرة التي تحطمت طائرة ركاب في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، كان على متنها 132 شخصا.

وأوضحت الإدارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الطائرة كان على متنها 123 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة الذي يتكون من تسعة أفراد، مشيرة إلى أنها بادرت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ وأرسلت فريق عمل إلى موقع الحادث.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين، قد تحطمت، اليوم، في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم جنوب الصين ما تسبب في اندلاع حريق جبلي، حسبما ذكرت دائرة إدارة الطوارئ بالمنطقة.