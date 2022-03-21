خبير أثري: المصريون القدماء خلدوا ذكرى الأم بنقوش على جدران المعابد

قال الخبير الأثري والباحث في علم المصريات، الدكتور علي أبو دشيش، إن المصريين القدماء احتلفوا بأغلب المناسبات التي نحتفل بها الآن، وكانوا يحتفلون بالأم لما لها من مكانة مقدسة منذ بداية عصر الأسرات، موضحًا أن المصريين قاموا بتخليد ذكراها من خلال نقوش المعابد.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشروق»، أن القدماءء المصريين احتفلوا بالأم وقدسوها واستمر الاحتفال به حتى أواخر عهد البطالمة، مشيرا إلى أنهم أختاروا الاحتفال به آخر شهور فيضان النيل عندما تكون الأرض خصبة لزرعها، موضحًا أن كثير من النقوش على جدران المعابد شبهت الأم بنهر النيل الذي يهب الحياة والخصب والخير الذي يحل على البلاد.

ولفت إلى أن كثيرا من البرديات بها نصوص ذكر بها تخليد الأم وكيفية الاحتفال بها، موضحا أن الأم كان لها دور بارز في تهيئة المناخ الأسري لتسعد أسرتها وتخرجهم لإفادة المجتمع وبناء حضارة عظيمة، متابعًا أن الأم حصلت على بعض الألقاب الشرفية، التي تدل على احترام المجتمع لها، مثل موت نثر (أم الإله)، وأم الملك حمت نسوت، والمفضلة لدى الإله، والمعروفة لدى الملك وغيرها.

وتابع أن الأم لعبت الدور البارز، فكانت هي المعبر الذي لابد أن يعبره الملك، لكي يصل إلى عرش البلاد، فقد كانت التقاليد تتطلب أن يكون حاكم البلاد من أم ملكية، ومن أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر (مريت نيت، وحتشبسوت، وخنتكاوس، وتا، وسرت، وسبك نفرو).