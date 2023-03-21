متحدث عسكري روسي: دمرنا 3 رادارات أمريكية الصنع في عملية بأوكرانيا

دمرت القوات الروسية 3 رادارات أمريكية الصنع لتتبع المقذوفات والصواريخ تابعة للجيش الأوكراني أمس الإثنين، خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم عن المتحدث قوله: "تم تدمير 3 رادارات مضادة للبطاريات من طراز إيه إن / تى بى كيو - 37 أمريكية الصنع في مواقع قريبة من مناطق شاندريجولوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في منطقة زابوروجيا وبيلوزيوركا في منطقة خيرسون."

وأوضح الجنرال كوناشينكوف، أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت مقاتلات ووحدات صواريخ ومدفعية روسية 95 من وحدات المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى معدات وجنود بالجيش الأوكراني في 107 مناطق.