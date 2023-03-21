 وزير خارجية الأردن يطالب إسرائيل باتخاذ موقف صريح وواضح من تصرفات وزيرها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية الأردن يطالب إسرائيل باتخاذ موقف صريح وواضح من تصرفات وزيرها

عمان- أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مارس 2023 - 11:23 ص

 

طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء تصرفات وزير المالية.

وقال الصفدي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية - إن التصريحات الاستفزازية التي أطلقها الوزير الإسرائيلي تعكس فكرا إقصائيا نؤكد إدانتها.

وأضاف أن مسئولين إسرائيليين أكدوا خلال اتصالات هاتفية أمس التزام بلدهم باتفاقية السلام مع الأردن، مؤكدا أن هذه التصريحات من مسؤول إسرائيلي لن تهزنا، وأوضح أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات الإسرائيلية.

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