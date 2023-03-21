نهاد أبو القمصان: صندوق الأسرة سيكفل العائلات بطريقة عادلة وكريمة بدلًا من المعاناة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص قانون الأحوال الشخصية، يكشف أن هناك دولة تضع يدها في تنظيم الأسرة، منوهة بأن مشكلتنا القديمة الدائمة كانت أن تعامل الحكومة الرسمي مع الأم كأنها "بطيخة مقفولة".

وأشارت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أهمية طرح صندوق الأسرة المصرية، مؤكدة أن هذا الصندوق تداخلي وسيكفل أسرا بطريقة عادلة وكريمة بدلًا من المعاناة.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن هناك إدراكا من الرئيس السيسي ووزير العدل باختيار الخبراء في وضع قانون الأحوال الشخصية، منوهة بأن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية هي الوحيدة المنوطة بالعمل، كما أن مجلس النواب سيناقش حتى شهر 7 هذا القانون، متابعة: "نحتاج قانونا لليوم وغدًا، يتعامل مع المصالح القانونية لغد، ليس لديه القدرة في التناقض مع الحالات في القانون، حيث إنها تهتم بحالاتها فقط".