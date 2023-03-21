يستضيف ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، مباراة فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي، اليوم الثلاثاء، ضمن مرحلة الإياب للدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الكويت الكويتي بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد مرهون، ويبحث كل فريق عن بطاقة التأهل الأولى إلى المرحلة التالية من البطولة، بينما تستكمل باقي مباريات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية خلال شهر أبريل المقبل.

وأقيمت ست مباريات الاسبوع الماضي في جولة الذهاب من الدور الأول، إذ تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي بهدف لمثله، وفاز الهلال السوداني على المنامة البحريني بثلاثية دون رد، كما فاز المحرق البحريني بهدفين دون مقابل على السيب العماني، وتغلب الكويت الكويتي بهدف دون مقابل على شبيبة الساورة الجزائري.

كما انتصر نواذيبو الموريتاني على شباب الأردن الأردني بنتيجة 4 /1، وفاز الجيش الملكي المغربي بذات النتيجة على الاتحاد الليبي.