البرومو الأول لبرنامج «العباقرة عائلات» على القاهرة والناس في رمضان 2023

أطلقت قناة القاهرة والناس، البرومو التشويقي لبرنامج "العباقرة عائلات"، الذى يعرض على شاشتها حصريا في رمضان 2023، ويقدم البرنامج الإعلامي والروائي عصام يوسف وسط أجواء رمضانية مميزة تختلف بشكل كبير عن البرنامج في مواسمه العادية.

ويقدم برنامج "العباقرة عائلات" في نسخته الجديدة برمضان 2023 فقرات جديدة تضيف أجواء ترفيهية على متابعيه في الشهر الكريم، حيث يركز البرنامج في رمضان على العائلة المصرية، ويستهدف كل تجمع أسري وتفكير العائلة مع بعضهم، ويتكون الفريق في البرنامج من أب وأم و2 من الأبناء الأكبر من 12 عاما، ويهدف إلى تقديم جرعة ثقافية دسمة للمشاهدين.

وتقدم قناة القاهرة والناس، فى الموسم الرمضاني مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات الحصرية لكبار نجوم الفن، تتنافس بها في سباق دراما رمضان 2023، حيث ستعلن القناة تباعا عن خريطة أعمالها الحصرية في شهر رمضان خلال الأيام المقبلة.