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انخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 قرشا في البنوك بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس.

وهبط سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري ليسجل 46.76 جنيه للشراء، و46.86 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 10 قروش ليصل إلى 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

بينما هبط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في بنك قناة السويس بـ20 قرشا مسجلة 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع، مقابل بـ46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر مسجلة 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء فى بنك كريدى أجريكول عند 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع.

وكان أعلى سعر للدولار سُجل فى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.