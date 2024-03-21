الكونجرس يمدد تجميد تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

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توصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس 2025، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، مساء الأربعاء، عن مصدرين مطلعين، أن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، يتضمن استمرار تجميد التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.

وفي يناير الماضي أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، وقفا "مؤقتا" لتمويل الأونروا، عقب اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بدعم هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

وقال المصدران، الثلاثاء، إنه بحسب الاتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض سيتم تجميد التمويل لمدة عام (من الآن).

وأوضحا أن التفاصيل بشأن الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع، دون تحديد موعد النشر.

ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق، بحسب الموقع.

كما لم يصدر أي تعليق فوري بشأن تلك الأنباء من وكالة الأونروا أو السلطات الفلسطينية.

​​​​​​​وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث تقدم ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنويا.

ومنذ 26 يناير علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الدول راجعت في مارس/آذار الجاري قراراتها إزاء الأونروا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.