نجل ملك تايلاند يعتزم العودة إلى البلاد بعد قضاء 3 عقود في الخارج

ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن فاخاريسورن فيفاتشاراوونجسي، نجل ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، حصل على بطاقة هوية صادرة عن الحكومة وجواز سفر تايلاندي، وأنه يعتزم الآن العودة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعدما عاش خارج البلاد لنحو ثلاثة عقود.

وأضافت الصحيفة، أمس الأربعاء، أن فاخاريسورن، الأمير السابق الذي غادر تايلاند بعد طلاق والديه في عام 1996 ويعيش في نيويورك، استخدم جواز السفر الجديد في زيارته الثالثة للبلاد خلال سبعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال فاخاريسورن، في مقابلة مع الصحيفة، إن زياراته شخصية وأنه ليست لديه أجندة معينة.

وأثارت زيارة فاخاريسورن الأولى التي قام بها في أغسطس الماضي، والتي رافقه فيها شقيقه الأصغر، تكهنات حول خط الخلافة في النظام الملكي التايلاندي.

ولم يعين الملك فاجيرالونجكورن، البالغ من العمر 71 عاما، وريثا للعرش منذ أن تبوأ عرش البلاد في عام 2016.