انتقادات لنتنياهو بعد إلغاء اجتماعي مجلسي الحرب والوزاري المصغر

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لانتقادات بعد إلغاء اجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر.



وأفادت القناة، بأن إلغاء اجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر جاء بشكل مفاجئ، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



ووصفت المصادر، إلغاء مناقشات مجلس وزراء الحرب والمجلس الوزاري المصغر بـ"استهتار لا يوصف"، مشيرة إلى تجنب نتنياهو عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر خشية الضغوط بشأن صفقة المحتجزين.



ويأتي ذلك فيما أفادت "الجزيرة" بأن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكر أن رئيس الموساد دافيد بارنياع سيسافر إلى قطر، غدا الجمعة، من أجل لقاء وسطاء في مسعى للوصول إلى اتفاق بشأن المحتجزين.