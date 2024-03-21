الإضراب الشامل يعم جنين ومخيمها حدادا على أرواح 3 قتلى اغتالتهم إسرائيل

عم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح القتلى الثلاثة من مخيم جنين، الذين ارتقوا إثر استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة مساء أمس الأربعاء.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، شمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، قد دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء القتلى الثلاثة.

وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين القتلى الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم.