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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أشخاص بحوزتهم مليون و241 ألف قطعة ألعاب نارية خلال حملات في 4 محافظات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في:

ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم - لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام،11 كيلو جراما "بارود"، 27 كيلو جراما "نترات بوتاسيوم"، ماكينة طحن، إسطوانة غاز، ميزان).

وفي المنصورة، ضبط مالك محل خردوات بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وفي الجيزة ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وفي الأقصر ضبط بائع متجول بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر. وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.