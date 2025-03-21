وكيل صحة الأقصر يراجع مستوى الخدمات الطبية بوحدات الزينية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في الوحدات الصحية بإدارة الزينية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة وحدة الصعايدة الصحية، حيث رافقه رئيس مجلس مركز ومدينة الزينية، ومدير إدارة الزينية الصحية، لمتابعة إجراءات رفع كفاءة الوحدة، والتي يجري حاليًا إخلاؤها تمهيدًا لتسليمها إلى جهاز تعمير البحر الأحمر لتطويرها وتحسين مستوى الخدمات بها.

كما شملت الجولة المرور على وحدة الزينية بحري الصحية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة برامج التطعيمات لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر حرصه على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات التي قد تواجه العاملين في القطاع الصحي، مشددًا على أهمية ضمان استمرارية الخدمات الطبية بجودة عالية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.