ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وسط تقارير عن تعرض محطة ضخ غاز روسية لهجوم

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ارتفعت اسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد تواتر مقاطع فيديو غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض محطة لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية لهجوم.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأسعار القياسية للعقود الأجلة للغاز ارتفعت بنسبة 2ر6% في بداية التعاملات اليوم بعد التقارير عن تعرض محطة سودزا لقياس وضخ الغاز الطبيعي في كورسك للهجوم.

ويذكر أن تلك المحطة تقع على خط أنابيب كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بداية العام الجاري.

ورغم أن التقارير بشأن تعرض المحطة للهجوم مازالت غير مؤكدة، فإن مثل هذا الهجوم يهدد احتمالات استئناف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا في المستقبل.

وارتفعت أسعار العقود الأجلة لمدة شهر في هولندا بنسبة 1ر5% لتصل إلى 03ر40 يورو لكل ميجاوات ساعة في الثامنة و17 دقيقة صباحا في أمستردام.