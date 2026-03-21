الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات "المخطط الإرهابي" الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السعي لاختراق اقتصادها وزعزعة الاستقرار المالي فيها".

وأكدت وزارة الخارجية "رفضها محاولات تهديد أمن الإمارات واستقرارها"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت.

كما أكدت الوزارة "رفض الأردن واستنكاره هذه المحاولة، وتضامنه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفَه معها، ودعمَه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها"، مشدّدةً على "رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان جهاز أمن الدولة بالإمارات أعلن أمس الجمعة عن "تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد".

وأوضح الجهاز في بيان له أن "هذه الشبكة قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".

وأكد جهاز أمن الدولة أن "أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه".