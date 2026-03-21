«يونايتد إيرلاينز» الأمريكية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولارا للبرميل

قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولارا للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة سكوت كيربي إنها تستعد أيضا لعدم عودة النفط إلى 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي "يونايتد إيرلاينز" يوم الجمعة إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية بالفعل ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنويا إذا ظلت على ما هي عليه حاليا.

وتأرجح سعر خام برنت من نحو 70 دولارا للبرميل قبل بدء الحرب على إيران إلى 50ر119 دولارا هذا الأسبوع.

وعن أسوأ افتراضات شركة يونايتد، قال كيربي: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال".