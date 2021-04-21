إندونيسيا تسجل 5 آلاف و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" - أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و620 ألفا و569 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض 44 ألفا و7 حالات وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد ليصل إلى مليون و475 ألفا و456 شخصا، فيما لا تزال هناك 101 ألف و106 حالات نشطة.