وزيرا خارجية الكويت والمالديف يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحث وزیر الخارجیة الكویتي ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء الیوم الثلاثاء، مع وزیر خارجیة المالدیف عبدالله شاھد، مجمل العلاقات الثنائیة بین البلدین وسبل تعزيزها وتطویرھا.

وتناول اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - التعبير المشترك عن الاعتزاز بمسيرتھا في الذكرى الـ50 على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین الصدیقین، واستذكار أبرز محطاتھا وتنامي مسیرتھا في مختلف المجالات، وبخاصة التنمویة والسیاحیة والتأكید على تعزیزھا.

وبحث الوزیران التعاون المشترك فیما یخص تنسیق المواقف تجاه المنظمات الإقلیمیة والدولیة، والتوافق بشأن الاستحقاقات القادمة تجاھھا، إضافة إلى التشاور بالقضایا الدولیة محل الاھتمام المشترك.

وعقب اللقاء الرسمي تم التوقیع على عدد من مذكرات التفاھم بین دولة الكویت وجمھوریة المالدیف، منها مذكرة تفاھم بشأن التعاون بین الوزارتین، ومذكرة تفاھم في المجال السیاحي؛ تعكس مدى عزم البلدین على تطویر العلاقات الثنائیة وتوطیدھا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.