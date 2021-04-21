في الحلقة الثامنة من مسلسل «قصر النيل»، تستمررحلة «كاميليا» في البحث عن الثروة المفقودة لعائلة «السيوفي»، حيث تحاول الضغط على خالها «ممدوح» ليعترف بمكان صناديق الجنيهات الذهبية، لترسل له ابنته «عفاف» وشقيقها «منير» لاكتشاف مكان الكنز، خاصةً وثلاثتهما يظن أن الكنز موجود في بلدة «ممدوح».

كما تواجه «كاميليا» ضغطًا مكثفًا من المحامي «عزت عزت»لأنه يعتمد عليها بشكل كبير في اكتشاف مكان الكنز، وقد تسير الأمور في اتجاه غير متوقع بعد شك المقدم «خالد نوح» في وجود علاقة سرية تجمعهما.

ومن ناحية أخرى يحاول «خالد نوح» حل ألغاز قضية مقتل «منصور السيوفي»، وهذه المرة يركز على «فوزي» ويضعه في دائرة الاتهام، وذلك بعدما أدرك أن «فهمي السيوفي» هو من قتل «سوسن» حبيبة «فوزي» القديمة، لذلك من المحتمل أن يكون «فوزي» قد انتقم لحبيبته بقتل «منصور السيوفي»، خاصةً بعدما استفزّه وذكر الأمر أمامه أكثر من مرة.

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.