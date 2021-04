بايدن عن إدانة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد: خطوة عملاقة إلى الأمام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحكم إدانة الشرطي الأمريكي ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد خطوة إلى الأمام، مشيرًا إلى أنها «خطوة عملاقة إلى الأمام في المسيرة نحو العدالة في أمريكا».

وأضاف بايدن، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، أنه «لا ينبغي أن يكون أحد فوق القانون»، متابعًا: «حكم اليوم يرسل تلك الرسالة لكنها ليست كافية. لا يمكننا التوقف هنا».

وأشار إلى أهمية فعل المزيد؛ من أجل إحداث تغيير وإصلاح حقيقيين وتقليل احتمالية حدوث مآسٍ مثل حادثة مقتل «فلويد» في أي وقت، قائلًا إن هناك تشريعًا مفيدًا لإصلاح الشرطة باسم جورج فلويد، ولكن لا ينبغي أن يستغرق الأمر عامًا لإنجازه.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه أكد لعائلة فلويد أنه سيواصل النضال من أجل تمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا على الفور.

