الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق مناخي بشأن خفض الانبعاثات

قال مسؤولون من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن مفاوضين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن قواعد مناخية جديدة، مما يمهد الطريق لترسيخ هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل في قانون.

وتوصل ممثلو الحكومات الـ 27 والبرلمان الأوروبى والمفوضية الاوروبية إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة خلف أبواب مغلقة.

ويمثل الهدف الجديد قفزة كبيرة عن الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40%، مقارنة بمستويات عام 1990.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، المسؤول عن المناخ، في تغريدة على تويتر: " إنها لحظة تاريخية بالنسبة للاتحاد الأوروبى وإشارة قوية للعالم: التزامنا بـ/الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي/ سيوجه سياساتنا خلال الثلاثين عاما القادمة. وهذه أخبار إيجابية لمشاركتها قبل يوم الأرض".

وأضاف: "إنه يوم جيد للشعوب والكوكب".

ومع إبرام الاتفاق من قبل الممثلين السياسيين للمؤسسات، سيظل يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الموافقة رسميا على الخطط.

وكان حزب الخضر في البرلمان قد أعرب في وقت سابق عن تحفظه، لكنه لن يحصل على ما يكفي من الأصوات لمنع تمرير القانون.