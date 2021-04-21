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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 388 حالة وفاة و24886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 311 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 67913.

وذكرت سادات لاري، أن 4991 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و823 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).