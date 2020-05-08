الجيش اليمني يستهدف مليشيا الحوثي غرب مأرب

نفذ الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم /الثلاثاء/، كميناً محكماً استهدف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن أبطال الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى كمين محكم في جبهة المشجح قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني اليمني استعاد أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت بحوزة عناصر المليشيا.

وبالتزامن.. استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مأرب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

كما قتل وأصيب عدد من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، اليوم /الثلاثاء/، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية اليمنية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.

وذكر مصدر ميداني يمني أن مقاومة جبهة الحازمية شنت هجوماً مباغتاً على مليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.