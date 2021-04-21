فقدان غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي



ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن غواصة عسكرية تابعة للبحرية الإندونيسية على متنها 53 شخصا، فُقدت خلال تدريبات قبالة سواحل جزيرة بالي.



وأفاد موقع "كومباس" الإخباري، بأن الاتصال انقطع بالغواصة كيه ار اي نانجالا -402 ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من اليوم.



ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول "لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص".



وقال متحدث باسم البحرية الإندونيسية، الأدميرال الأول، جوليوس ويدجوجونو، إن البحرية الإندونيسية تبحث عن 53 شخصا على متن غواصة مفقودة، وتسعى للحصول على مساعدة من أستراليا وسنغافورة، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف المتحدث أن الغواصة كانت تجري تدريبات طوربيد في المياه بشمال جزيرة بالي يوم الأربعاء وفقد الاتصال بها.



وبحسب "رويترز"، الغواصة، من طراز "KRI Nanggala 402"، صنعت في ألمانيا عام 1981، وتبلغ سرعتها 21.5 عقدة، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 34 راكبا.