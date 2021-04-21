«كيد النساء» يحرم ملكة جمال العالم من التاج

أعادت ملكة جمال العالم تاجها من تلقاء نفسها بعد أن أصابت الفائزة في مسابقة ملكة جمال سريلانكا خلال نزاع لزعمها أنها غير متزوجة، حسبما قال منظمو المسابقة اليوم الأربعاء.

وأضافوا أن المرأة التي احتلت المرتبة الثانية في المسابقة، ملكة جمال أيرلندا كيت شنايدر، ستحصل على اللقب بدلا من كارولين جوري.

وألقت الشرطة السريلانكية القبض على جوري في وقت سابق من الشهر الجاري بعد مزاعم بأنها أصابت الفائزة في مسابقة ملكة جمال سريلانكا خلال نزاع حول حالتها الزوجية.

ورفضت جوري الاعتذار لبوشبيكا دي سيلفا التي فازت في مسابقة ملكة جمال سريلانكا.

وبعد دقائق من إعلان جوري عن الفائزة وتتويجها، زعمت جوري أن دي سيلفا غير مؤهلة لأنها مطلقة. ثم أزالت التاج ووضعته على رأس الوصيفة، معلنة إياها الفائزة الجديدة.

وتزعم دي سيلفا أن جوري جرحتها أثناء محاولتها نزع التاج. وأعاد المنظمون تتويجها أمس الأول الاثنين، وعارضوا مزاعم جوري بأن دي سيلفا غير مؤهلة للمشاركة في المسابقة.