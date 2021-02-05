رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الجنوبية

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.



وذكرت بوابة "إفريقيا الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المنفي وجه بأن يتم التعامل مع أي أهداف معادية مع إطلاعه على تطورات الأوضاع لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.



كان مجلس النواب الليبي قد دعا -في بيان- المجلس الرئاسي لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية في ظل الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد، وما قد يترتب عليها من زعزعة الأمن أو عمليات نزوح في المنطقة.



كما طالب المجلس -في بيانه- اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن واستقرار البلاد، وتأمين حدودها وصون سيادتها.