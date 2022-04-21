 ياسر علي ماهر: أحمد ومحمد السبكي قدما أعمالا سينمائية تضيف للفن المصري - بوابة الشروق
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ياسر علي ماهر: أحمد ومحمد السبكي قدما أعمالا سينمائية تضيف للفن المصري

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 21 أبريل 2022 - 2:14 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أبريل 2022 - 2:14 ص

قال الفنان ياسر علي ماهر، إن حال السينما المصرية لا يرضيه، مثل أشياء كثيرة، مشيرًا إلى أنه لا يعمل إطلاقًا مع المنتجين محمد وأحمد السبكي، لأنه لا يتفاهم معهما جيدًا.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «خط أحمر»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه يحترم للمنتجين أحمد ومحمد السبكي أنهما الوحيدين الذين ينتجان من أموالهم دون ظهير مالي، معقبًا: «محترم رحلتهم ومقاييسهم، لكن هم نفسهم أنا معرفش أتعامل معاهم».

وذكر الفنان ياسر علي ماهر، أن المنتجين قدما أعمالا سينمائية تضيف للفن المصري، ذاكرًا فيلمي «ساعة ونص» و«الفرح».

وعلى صعيد آخر، أكد أن جميع الأعمال التي قدمت عن حرب أكتوبر باهتة للغاية، قائلا: «كان الشغل شديد السطحية إن لم يكن محاصرا، وبالتحديد في فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك».

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