وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك

تابع وزير التنمية المحلية هشام آمنة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات بالوزراة إلى الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات علي الحدائق والحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المدن والقري وذلك وسط هدوء واستقرار الحالة العامة.

وأوضح التقرير قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة بالمحافظات لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ وحرصوا علي تهنئة المواطنين و ابنائهم وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود مشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .

كما أشار التقرير إلى رصد عدد من حالات البناء علي الأراضي الزراعية والتي تم إزالتها علي الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد آمنة على ضرورة تواجد كافة القيادات بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة ، لافتاً إلى تلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo). ، و فاكس رقم 33374892 .