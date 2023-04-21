مدرب صن دوانز يتحدث عن عقدة ربع النهائي الأفريقي

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تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي عن مباراة فريقه المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري فس ذهاب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موكوينا الذي تصدر فريقه مجموعته وحل النادي الأهلي وصيفا له، إن صن داونز بصدد الصدام مع فريق قوي ويقدم مستويات رائعة.

وتابع: "ما لم تحدث معجزة فإن بلوزداد سيفوز بالدوري المحلي للموسم الرابع، وأعتقد أن هذا يعكس مدى قوته".

وأضاف:"لديهم لاعبين مميزين مثل مختار بلختير، وزكريا دراف وغيرهم".

كما تحدث موكوينا عن عقدة ربع النهائي لفريقه وفشل صن داونز أكثر من مرة بالسنوات الأخيرة في تجاوز تلك المرحلة حيث قال: "عادة ما تكون هذه المرحلة من البطولة صعبة للغاية.. أيضا مواجهة فرق الشمال الأفريقي ليست سهلة على الإطلاق، لهذا نعاني قي هذه المرحلة".